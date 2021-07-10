السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية: تطبيق الإجراءات الوقائية داخل لجان الامتحانات ولا يوجد معوقات

الامتحانات الثانوية
الامتحانات الثانوية

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رسالة طمأنينة لأولياء أمور الطلاب والطالبات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بإزالة أي معوقات تعرقل من انتظام سير الامتحانات.

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لم تدخر جهداً لتوفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ لأبنائنا الطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.

واطمأن محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على لجان امتحانات الثانوية العامة، مشدداً على تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم داخل وبمحيط المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل وبعد أداء الامتحانات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الطلاب والمراقبين والمشرفين على الامتحانات للكمامة الواقية، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب داخل اللجان، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة مصادر الطاقة داخل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة عالية، وتوفير المراوح ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث إنقطاع للكهرباء خلال تأدية الطلاب للامتحانات، والتأكد من توافر مياه الشرب وتواجد سيارات محملة بمياه الشرب داخل حرم المدرسة في حالة الطوارئ، وطفايات الحريق، بالإضافه إلى التنسيق مع الإدارة الصحيه لتوفير أطقم طبية لتوفير الرعاية الصحية للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكشف الحراري والكمامة الواقيه وبوابه تعقيم ذاتي أمام المدخل الرئيسي بالمدارس المنعقد بها اللجان لتعقيم الطلاب والمراقبين والمشرفين.


 

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