السبت 10 يوليو 2021
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مصر

وزير التعليم عن تسريب امتحانات الثانوية: «مفيش طالب هيتظلم»

طارق شوقي
طارق شوقي

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعد تداول امتحان اللغة العربية على صفحات "غش" عبر مواقع التواصل الاجمتاعي، والذي يؤديه الطلاب حاليا باللجان.

وأكد الوزير، عبر جروب ائتلاف امتحانات الثانوية العامة على تطبيق واتس آب: «مفيش طالب هيتظلم يا جماعة».

وشدد الوزير: «اطمئنوا نحن خططنا جيدا، وعندما يكون هناك أكثر من ٣١ ألف فصل امتحاني بها مئات الآلاف من الطلاب ويحدث غش من طالب (واحد)، فهذا لا يعني وجود مشكلة، خصوصا أن تصميم الامتحان مع الوقت المتاح مع النماذج المختلفة لا يسمح للغشاش بالحصول حتى على درجة نجاح مهما فعل، ولذلك الطالب المجتهد الأمين لا يخشى شيئا». 

وكشف الوزير عن أنه يتم التحقيق مع الطالب الذي سرب الامتحان بالغربية، وكل لجنته وأعضائها، وسوف يتلقون أقسى عقوبات قانون الغش الجديد. 

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات، والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية، قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

من ناحية أخرى، وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول لمراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا لتوزيعها على اللجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

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