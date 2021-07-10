«الأوقاف» تفتتح مسجد الروضة بمدينة الطور أكتوبر المقبل

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، لبحث التعاون في الأعمال المشتركة بالمحافظة.

وأهمها:

1- الإعداد لافتتاح مسجد الروضة كواحد من أهم مساجد مدينة الطور على مساحة 1800م بخلاف اللاند سكيب، وذلك خلال احتفالات الدولة المصرية بانتصار أكتوبر المجيد.

2- إنشاء مسجد جامع بمدينة نويبع وفرش مسجد الروضة بمدينة الطور.

3- فتح باب النقل للأئمة الراغبين للعمل بمحافظة جنوب سيناء بالحوافز الإضافية المقررة للعاملين بجنوب سيناء 300% ، مع توفير سكن للإمام ، وذلك لدعم العمل بالمناطق البدوية بالمحافظة.

من جانبه وجه الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على اهتمامه بكل ما يتصل بشئون الأئمة والمساجد بالمحافظة، ودعمه الشديد لمشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث أشاد السيد المحافظ بهذا المشروع وآلية عمله وتنظيمه، واصفًا إياه بأنه عمل اجتماعي رائد.

محمد مختار جمعة و اللواء خالد فودة

محمد مختار جمعة و اللواء خالد فودة

محمد مختار جمعة و اللواء خالد فودة

من ناحية أخرى، يقدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولأول مرة في تاريخه 50%ّ خصمًا على ترجمة معاني القرآن الكريم بالسواحيلية والأندونيسية.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تصريحات اليوم، إن جناح المجلس ووزارة الأوقاف يقدم لأول مرة خصما 50 في المائة على ترجمة معاني القرآن الكريم بالسواحيلية والأندونيسية، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي للوزارة، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة ، والمكتبات الكبرى والطلاب الوافدين ولجميع زائري جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الثاني والخمسين بصالة (٤) ( B٣٤)، وجميع مكتباته بمسجد النور ومكتبة التحرير ومكتبة جاردن سيتي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف عبد العزيز، أن المجلس وفي إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء ما شهده من إقبال كبير من الجمهور والأئمة قرر تقديم عروض خاصة. :منها عرض خاص للأئمة فقط موسوعة سبل الهدى والرشاد (13) مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من (845) جنيها ، كما يقدم عرض خاص للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين خصم 40 % على الكتب الحديثة ، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومي .