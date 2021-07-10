«تموين المنيا» يعلن ختام موسم توريد القمح لشون وصوامع المحافظة

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا ختام موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 لصوامع وشون المحافظة.

وأوضح يوسف أن كميات القمح التي تم توريدها لشون وصوامع المحافظة منذ بدء موسم التوريد في شهر أبريل الماضي وصلت إلي 373 ألف و58 طن و730 كيلو جرام، حيث تم اتباع جميع الاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامة المواطنين ولجان استلام الاقماح المحلية.

وأشار يوسف إلى أن موسم توريد القمح هذا العام تم خلاله التخزين في 41 موقع منها 29 شونة، و7 صوامع، و5 هناجر وفقا للأسعار المعلنة 705 جنيهات للأردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22،5، تزيد بواقع 10 جنيهات عن كل درجة نظافة لتصل إلى 725 جنيها لدرجة نظافة 23،5.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمنطقة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخرى في ملوي، وتخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سما لوط، كما تم تخصيص 29 شونه لاستلام المحصول، موزعه على 8 مراكز، وهي العدوة 3، ومغاغة واحدة ومطاي 4 وسما لوط ومركز المنيا 7 وأبو قرقاص 4 وملوي 4 ودير مواس 2.

وأضاف وكيل وزارة التموين، إنه تمت زراعة 250 ألف فدان تقريباً، من القمح خلال الموسم الحالي 2021، ولم يشهد الموسم أية مشاكل أو شكاوي من الموردين والمزارعين حيث تم ضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، من خلال لجنة رباعية لاستلام المحصول، تضم التموين، والزراعة، والصحة والسلامة، ومندوب الشونة، بكل موقع مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.