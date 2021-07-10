وزير الأوقاف السوري خلال لقائه علي جمعة: سوريا واجهت الإرهاب وتطرف الإخوان

وزير الأوقاف السوري يهاجم الإخوان

وصل الشيخ محمد عبدالستار وزير الأوقاف السوري، أمس الجمعة لمصر، على رأس وفد يضم عدد من علماء أهل الشام، وذلك في زيارة تستغرق أسبوع كامل، وذلك لعقد عدد من اللقاءات مع رؤساء وقيادات المؤسسات الدينية في مصر، في إطار العمل التعاوني بين مصر وسوريا في المجال الدعوى والديني.



واستهل وزير الأوقاف السوري زيارته إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وشيخ الطريقة الصديقية.



وأكد وزير الأوقاف السوري، خلال لقاءه بالدكتور علي جمعة، أن الجمهورية السورية على مدار السنوات العشر الماضية قاتلت الإرهاب وواجهت التطرف وتصدت للحصار وانتصرت بفضل الله ثم بفضل رئيسها وجيشها وشعبها وتضحيات شهدائها، وقدمت الآف الشهداء للحفاظ سوريا من الضياع الذي كان ينتظرها على يد العصابات الإجرامية والإرهابية.



وتابع أن سوريا كانت أول من اكتشف حقيقة إجرام جماعة الإخوان وحاربتهم في الثمانينات وهي تواجههم اليوم وتواجه كافة المجموعات المتطرفة ، ومصر كذلك عانت منهم طويلاً واليوم الجيشان السوري والمصري يواجهان خطر هذا التنظيم وسينتصران عليه كماانتصرا سابقاً في حرب تشرين التحريرية



وأوضح أن سوريا هي الأرض المباركة التي تظللها ملائكة الرحمن وفيها عمود النور وهي لن تنكسر ولن تركع أمام المتطرفين الذين استبدلوا العروبة بالأعراب والإسلام بالإخوان والتسامح بالتكفير، ويجب علي الجميع في هذه الفترة التكاتف حتى يمكن الخلاص من هذه الجماعات المتطرفة التي لا تعرف معنى الوطن أو الإسلام أو العروبة.

الجدير بالذكر، أن وزير الأوقاف السوري يزور مصر حاليا، برفقة وفد مكون من عدد كبير من علماء سوريا وشيوخ التصوف الإسلامي بدمشق، حيث زار الوفد الطريقة الصديقية الشاذلية ومن المنتظر أن يزور الوفد مشيخة الطرق الصوفية وعدد من المؤسسات الدينية والإسلامية الآخري، حيث تهدف الزيارة لعقد لقاءات تعاونية وتشاورية، وخلق تعاون بين المؤسسات الدينية في كلاً من مصر وسوريا وذلك لنشر الوسطية والتصدي للإرهاب.

