«صناع الخير»: الكشف الطبي على عيون 596 حالة من أهالي الغرق بالفيوم

نجحت مؤسسة “صناع الخير” للتنمية و"أوركيديا" للصناعات الدوائية، في تنظيم قافلة طبية موسعة متخصصة في مجال أمراض العيون بقرية الغرق مركز إطسا بالفيوم.

يأتي ذلك ضمن جهود تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير، التنفيذى لصناع الخير، أن القافلة تم تنظيمها ضمن فعاليات مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من العمى، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومتابعة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأشار عبدالفتاح إلى أن القافلة نجحت وعلى مدار ساعات عملها في توقيع الكشف على عيون 596 من الأهالي، وتم صرف قطرات علاجية لعدد 430، وتشخيص احتياج 205 مواطن لنظارات طبية، و118 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة.

وأكد أنه سوف يتم عمل النظارات استعداداً لتسلميها في خلال أسبوعين، وكذلك سوف يتم الإعداد لإجراء عمليات جراحات العيون ليتم التنفذ قريباً، مشيرا إلى أن كل خدمات القافلة تقدمها بالمجان تماماً.



من جانبها، أكدت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذى لمبادرة "عينك في عنينا"، أن تنظيم قافلة الكشف على عيون أهالي قرية الغرق بالفيوم يأتي بعد نجاح المبادرة في العمل والاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتخصصة في مجال محاربة العمى بالاستعانة بأفضل الخبرات الطبية العاملة في هذا المجال، وضمن منظومة تقديم خدمات غير تقليدية للأهالي وبالمجان تماماً في توقيع الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية، وبالتوازي مع ذلك رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية والعامة والمستشفيات العامة المتخصصة في مجال أمراض العيون، وذلك بمدها بأفضل أجهزة التشخيص وإجراء العمليات.



يذكر أن محافظة الفيوم قد شهدت انطلاق أولى قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" على مستوى الجمهورية قبل سنوات، ومنذ انطلاق القافلة الأولى نجحت المبادرة في تنظيم العشرات من القوافل داخل قرى الفيوم المختلفة ووقعت الكشف على عيون الآلاف من الأهالي، وصرفت علاج دوائي، وسلمت نظارت طبية بالمجان، وأجرت عمليات جراحات عيون مختلفة لغير القادرين ممن تم تشخيص احتياجها لهذه الخدمات أثناء القوافل.

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