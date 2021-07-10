اختتام فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب «إعلام حلوان»

اختتمت فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب شعبة الصحافة بقسم الإعلام جامعة حلوان، والتي عقدت تحت رعاية وحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة للمشروعات من علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومن خلال آلية التحكيم عن بعد بالفيديو الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور ورئيس تحريرها، والدكتورة سهام نصار، والدكتورة أمال كمال، وعقدت المناقشات بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم،

وأعرب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بحضور فعاليات هذا اليوم البهيج وعن الترحيب بضيف جامعة حلوان العزيز علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام.

وتوجه بالتحية إلى جميع الحضور، مضيفا: أن الإعلام المسئول له دور كبير ومهم ويُعد بوابة كبيرة تنير الطريق للشعوب وتسهم فى حماية مقدرات الوطن وتعزز مكانته وتدعم قضاياه وتحافظ على مكتسباته ومقدراته جنبا إلى جنب مع جيشه وشرطته.

وتابع وجهًا حواره إلى الطلاب قائلا: أنتم أمل المستقبل، والإعلام أمامه تحدي كبير فى عصر تغيرت فيه سبل العمل الإعلامى التقليدى إلى الإعلام الرقمي، وأصبحت مسئولية الإعلام أكبر من ذى قبل فى مواجهة الغزوات الإعلامية المغرضة التى تستهدف مقدرات الوطن، وهنا يأتى دوركم الوطنى المهم لصون هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدراته وتحسين صورته فى الداخل والخارج بإعلام يدرك ما يحمله من أمانة .

وقال: أبنائى الطلاب إن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بكم وتعقد على ذلك آمالاً غير محدودة من منطلق إيمان الجامعة برسالة الإعلام السامية وأهميتها الوطنية الراقية فى التنوير والتوجيه والارتقاء بالمجتمع فضلا عن كونها نبض المجتمع التى تعرض أفكاره السائدة بصورة إبداعية، مشيراً إلى أن المشاريع الطلابية تقدم أفكارًا جديدة تعكس آمال الشباب وأحلامهم وطموحاتهم ورؤيتهم لواقع مجتمعهم وقضاياه، مختتمًا أن الإعلام المسئول رسالة سامية تحمي وتصون مقدرات الوطن.

وأعربت الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب فى كلمتها إلى طلاب القسم عن سعادتها بوجودها بينهم ، ووجهت الشكر إلى كل القائمين على قسم الإعلام، مضيفة أن هناك مجهودًا كبيرًا يبذل بالقسم بجمبع شعبه، ورحبت بالسادة الضيوف الحضور مؤكدة على أن حضور كوكبة من المناقشين يثري فكر الشباب بالعديد من الإبداعات ويسهم في منحهم خبرات جديدة، بما يملكونه من فكر وعلم ومعرفة.

وأكدت الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام على أن فرصة الطلاب كبيرة بوجود مجموعة من المناقشين الذين يفتحون لهم أبواب خبراتهم بعلم لا ينضب ويضيئون لهم الطريق بما يملكونه من علم وفكر يُعد إضافة للطلاب تمنحهم القدرة على مواصلة الطريق بثبات واقتدار

مجلة انفلونسر

وناقش طلاب شعبة الصحافة (٥) مجلات متميزة وكانت البداية مع مشروع مجلة "انفلونسر" وتهدف فكرة المجلة إلى البحث عن المؤثرين الفعليين في المجتمع في ظل تضارب المفاهيم عن الشخص المؤثر، وقد عمل فريق عمل المجلة على إظهار الشخصيات التي يجب أن تلقي الصحافة الضوء عليها لتضعها في أولويات اهتمامات القارئ، فكل مكان في مصر به أحد المؤثرين أصحاب الإنجاز ، وكل منهم هو "إنفلونسر" مؤثر فعلي، ويشرف على المشروع د محمد فتحي.

مجلة فينومين

كما ناقش الطلاب مجلة " فينومين" وهى مجلة عامة تتناول الظواهر ذات التأثيرات العميقة فى المجتمع (التريندات) وظهرت المجلة في ثمانية أبواب وهى ميلونج، وسياسة في سياسة، وباب الصحة "نص كبسولة"، وباب الاقتصاد "وول ستريت"، وباب الرياضة "سبورتينا"، وباب المرأة "غانية"، وباب الفن "سوبر ستار"، وملف العدد "جيم اوفر" ، تحت إشراف د. نجوى ابراهيم.

مجلة القلم والقرطاس

وقدم الطلاب مشروع " القلم والقرطاس" وهى مجلة متخصصة اهتمت بقضايا التعليم فى مراحله المختلفة، وتم تقسيم المجلة إلى ستة أبواب وهي :" سنة أولى" لمرحلة رياض الأطفال، و"جرس الحصة" من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي، و"جامعتنا" باب لمرحلة التعليم الجامعي، وباب "استدعاء" الذي يناقش القضايا المهمة والساخنة في مجال التعليم، و"مستقبلنا" الذي يتحدث عن كل ماهو جديد في مجال التعليم، والباب الأخير هو "الفسحة"، تحت إشراف د. يسرا أسامة.

مجلة حاجة حلوة

وقدم الطلاب أيضا مشروع مجلة "حاجة حلوة" التى تنتمى إلى الصحافة الإيجابية وتعد الأولى من نوعها فى إفريقيا والشرق الأوسط حيث تتبع منهج الصحافة البناءة، وتم تقسيمها إلى ٧ أقسام وتطرح جميع الموضوعات وتجيب على سؤال ما هو الحل؟ فطرح الحلول والموضوعات بوجهة نظر إيجابية هو تخصص التزمته مجلة حاجة حلوة باعتباره توجهًا مهمًا وجديدًا فى مجال الصحافة، تحت إشراف د ولاء الشملول.

مجلة فوكس

وقدم الطلاب مشروع مجلة "فوكس" وهى مجلة عامة تتناول موضوعات اجتماعية وثقافية ورياضية متنوعة، وتستهدف الجمهور العام دون تحديد فئة معينة باستخدام اللغة السهلة البسيطة، مع الصور التي تجعل القارئ متشوقًا إلى الحوار، وتتميز بتنوع الفنون الصحفية فيها من أحاديث صحفية، ومقالات، وتحقيقات وغيرها من الفنون التحريرية، تحت إشراف د عمرو حسن.