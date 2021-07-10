السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

ضياء رشوان: صرف معاشات الصحفيين بالزيادة الجديدة بدءا من يوليو الحالي

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تطبيق وصرف زيادة المعاشات بدءا من معاش شهر يوليو الحالي في المواعيد المقررة لصرف معاشات النقابة.

وقال رشوان في بيان له: الزميلات والزملاء الكرام الرواد أعضاء النقابة بجدول المعاشات وأسرهم.. وفاء بما وعدت به خلال الفترة الماضية واستنادا إلى موافقة الحكومة مشكورة على دعم صندوق معاشات الصحفيين، بمبلغ 10 ملايين جنيه، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحي بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 20%  ليرتفع من 1750 جنيه إلى 2100 جنيه، فقد تقرر تطبيق وصرف هذه الزيادة بدءا من معاش شهر يوليو الحالي في المواعيد المقررة لصرف معاشات النقابة.

فيما أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبدالمجيد، وكيل النقابة، عن توافر كمامات وكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة .

وقالت اللجنة: الكمامات والكحول والمطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة على النحو التالي:

- علبة كمامات "50 كمامة"، السعر 25 جنيها.

- لتر كحول بسعر 50 جنيها.

- عبوة كحول 125 م بخاخ 15 جنيها.

- عبوة 4 لتر مطهر أسطح 25 جنيها.

- واقي وجه 40 جنيها.

وقال عبدالمجيد: يأتي ذلك تعزيرا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفي ظل تتابع الموجات.

وأعرب عبدالمجيد، عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية للجميع، داعيا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وسبق أن عقد كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة، عدة جلسات تشاورية بمناسبة إصدار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التابعة للهيئة لائحة إدارية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك في إطار التنسيق المستمر والبناء بين الهيئة الوطنية للصحافة لكونها القائمة على إدارة المؤسسات الصحفية القومية عماد الصحافة المصرية، ونقابة الصحفيين باعتبارها الممثل القانوني للصحفيين المصريين كافة، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام التي تضم كل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وقد هنأ نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بصدور هذه اللائحة بتنسيق دؤوب وفعال من الهيئة، والتي تتضمن موادها تنظيما راقيا وحديثا وشاملا لكل أحوال العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال.

 

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