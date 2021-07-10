خبير تغذية يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة لتقوية الذاكرة وعدم النسيان

يعد الغذاء الصحي عامل أساسي على التفوق والنجاح، كما توجد أنواع من الأطعمة تساعد على التركيز وعدم النسيان، وينصح الأطباء بتقديمها للطلاب أثناء الامتحانات.

وبالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة تواصلت “الدستور” مع طبيب التغذية أسامة صلاح لمعرفة روشتة الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها أثناء فترة الامتحانات، والتي يمكن أن تعمل على تقوية الذاكرة وعدم النسيان.

اللوز

أكد صلاح، أن اللوز من المكسرات اللذيذة التي تحتوي على عناصر غذائية مميزة، وخاصة الأوميجا 3، ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز صحة المخ، فضلا على وجود الألياف الصحية والكربوهيدرات والبروتينات، بجانب أنه يحتوي على أفضل الفيتامينات والمعادن التي تساعد على التركيز وعدم النسيان، وتحسين القدرات العقلية والذهنية.

الأسماك

أوضح خبير التغذية أن كافة أنواع الأسماك مفيدة بشكل عام، وتعتبر الأسماك الدهنية بشكل خاص من الأطعمة المهمة لتقوية الذاكرة وعدم النسيان، حيث إنها تحتوي على الأوميجا 3 والتي تساعد على تعزيز وظائف الخلايا العصبية بالمخ، مما يساعد على تنشيط الذاكرة وزيادة القدرة على التذكر وعدم النسيان.

ونصح صلاح بضرورة تناول الأسماك على الأقل مرتين أسبوعيا، وخاصة الأسماك الدهنية ومنها سمك السلمون والسردين والتونة.

القهوة

تعد علامة للتركيز، فهي مفيدة لزيادة التركيز والتذكر وعدم النسيان، حيث إنها تحتوي على الكافيين الذي يساعد على تنبيه العقل، كما أنه يحفز الناقلات العصبية ومنها السيروتونين والذي يساعد على تعديل المزاج.

التوت

قال صلاح إن التوت يعزز التركيز لدى الإنسان ويقوى الذاكرة، حيث إنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما يساعد على عدم النسيان وخاصة عند الامتحانات.

الشاي الأخضر

نوه خبير التغذية إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على الكافيين مما يساعد على التركيز واليقظة، كما أنه غني أيضا بالليسيثين الذي يعتبرا مصدرا جيدا للكولين الذي يعزز وظائف الدماغ المختلفة ومن بينها الذاكرة وتقويتها.