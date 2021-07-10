اليوم.. «كيف تصبح إنسانا».. في توقيع شريف عرفة لكتبه بمعرض القاهرة

تنظم الدار المصرية اللبنانية، في الخامسة مساء اليوم السبت، حفل توقيع للدكتور شريف عرفة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، ليوقع نسخا من كتبه للحاضرين.

جدير بالذكر أن شريف عرفة كاتب متخصص في مجال التنمية الذاتية، وهو باحث في علم النفس الإيجابي، ومن مؤلفاته التي سيوقعها: «لماذا يريد الرجل وترفض المرأة»، «إنسان بعد التحديث»، «كيف تصبح إنسانا»، و«تخلص من عقلك».

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض الكتاب، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قررت زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة حاليا بمركز مصر للمعارض والمؤتمر لتصل إلى 140 ألف زائر يوميا بما يمثل 70%‎‎ من السعة الفعلية للقاعات بدلا من 100 ألف زائر، دعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم.

كما وجهت الوزيرة بزيادة عدد الرحلات اليومية للمدارس والجامعات بنسبة 20%، وفتح حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض وبموافقة اتحاد الناشرين بنسخة من الكتاب على أن يتم ذلك في المناطق المفتوحة ويمنع البيع فيها.

كما تحدد أن تبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وشددت على استمرار قرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة .

وانطلقت فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 30 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وتقام فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 و20 جنيهًا بحد أقصى، بجانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد اليوم السادس من معرض الكتاب التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من إخطار كورونا.