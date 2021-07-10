السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الحرارة أم كورونا».. سر غياب أولياء الأمور عن الوقوف أمام لجان الثانوية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

لوحظ منذ صباح اليوم، انخفاض أعداد أولياء الأمور في امتحانات الثانوية العامة، أمام مدرسة سعد زغلول الثانية بنات في مدينة ١٥ مايو التابعة لمحافظة القاهرة، في اليوم الأول من الامتحانات.

ولم تتعد أعداد أولياء الأمور سوى ٥ فقط من السيدات، ينتظرن أبنائهن في الخارج للانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية.

وأرجعت بعض السيدات ذلك إلى الخوف من العدوى والازدحام بسبب فيروس كورونا، فيما رأت أخريات أن ذلك بسبب شدة الحرارة خلال تلك الأيام، لاسيما أن الامتحانات تعقد في أوقات الظهيرة.

وتقول أم مريم، إحدى أولياء الأمور أن هناك هذا العام تشديد أمني في المدارس ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان خوفًا من انتشار العدوى أو يكونوا سبب في ذلك.

وتوضح أن الحرارة أيضًا ساهمت بشكل كبير في انخفاض أعداد أولياء الأمور عن الأعوام الماضية، لاسيما أن الامتحانات تعقد في أوقات الظهيرة بالصيف.

امتحان الثانوية العامة التعليم مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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