العثور على رفات 5 أجنة غير شرعيين ملقاة داخل مقابر سنورس بالفيوم

أصيب فريق مبادرة تنظيف مقابر سنورس، من أعمال السحر والشعوذة، بمحافظة الفيوم، بصدمة كبيرة وحالة من الريبة و القشعريرة عندما عثروا على بقايا رفات لخمسة أجنة داخل قطع من القماش ملقاة أعلى أسطح المقابر، الأمر الذي أصاب الجميع بالدهشة، معلقين بأن قلوب الرحمة انعدمت.

ومن جانبه، كشف أحمد محمود منسق الحملة من أبناء مركز سنورس بأن هذا الأمر أحزن الحضور من أعضاء الحملة حيث تم العثور عليها على بُعد 10 أمتار من دخول المقابر بمدينة سنورس، والتي فسرها رجال الدين المشاركين بالحملة بأن هذا الفعل المشين ما جاء إلا بطريقة غير شرعية وأجهض خشية افتضاح الأمر، ولا يحدث ذلك إلا في هذه الحالة، عدا ذلك السقط من الأجنة شرعًا يدفنه أهله كدفن الميت، ولا يلقيه، لأنه مُحرم ذلك الفعل شرعًا سواء سقط أو إجهاض غير شرعي.

يذكر أنه قد دشن 40 شابًا بينهم أطفال ورجال دين مبادرة تحدث لأول مرة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، تحت مسمي تنظيف مقابر المركز من السحر والشعوذة وكذلك القمامة بالتنسيق مع مجلس مدينة سنورس بإشراف المهندس محمود هاشم رئيس مجلس المدينة، والتي أسفرت عن العثور على عشرات الأعمال المريبة والمختلفة وأغلبها طلاسم وملابس ممزقة وملطخة بالدماء، لأشخاص تعرفوا عليهم من ذويهم وجيرانهم، بتدمير حياتهم.

ومن جانبه، قال أحمد محمود مدشن الحملة من أبناء مركز سنورس، بأن المبادرة استقرت في ذهنه عندما شاهد كثيرًا من هذه الحالات أثناء تنظيف المقابر، فكان فكرته هي تنظيفها من السحر والشعوذة اولًا، وطرح الفكرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع رئيس مجلس المدينة المهندس محمود هاشم الذي رحب بالمبادرة ووفر سيارة لحمل القمامة المتراكمة أيضا في المقابر، ولليوم الرابع على التوالي قام الشباب بتنظيف أكثر من ثلث المقابر التي تتعدى مساحتها نحو 30 فدان.

وتابع مدشن الحملة بأن المجموعة اتفقت على بدء الحملة بمقابر مدينة سنورس أولًا ويليها قري المركز، بتطهيرها من أعمال السحر والشعوذة، والتي لاقت استجابة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع أول يوم، وتجميع القمامة وإستخراج أي أعمال دجل وسحر، بينها أعمال سحر سفلية بالموت وضيق الرزق والتفرقة وعدم الإنجاب وعدم الزواج والتي تبين مع البحث بمشاركة أصحاب هذه الأعمال، وكذلك العثور على جلود وعظام حيوانات، وعرائس، وأقمشة مكتوب عليها طلاسم، وأقمشة معقودة 7 عقد المتعارف عليها في عالم السحر والشعوذة، وأمبول بداخله دم حيض.