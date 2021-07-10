لتوفير فاتورة الكهرباء.. 5 طرق للتغلب على الحرارة بدون تكييف

تعد أشعة الشمس الشديدة، مصدرًا لقلق الكثيرين، حتى أولئك الذين يقضون معظم أوقاتهم داخل المنزل، ويبحثون عن سبل جيدة للتهوية بعيدًا عن مكيف الهواء الذي يتطلب التشغيل لساعات طويلة، ومن ثم يرفع فاتورة الكهرباء إلى الحد الذي لا تطيق الأسر المتوسطة تحمله.

وفي السطور التالية نتعرف على بدائل لاستخدام المكيف:

المروحة:

تعتبر المروحة البديل الأول والأكثر فعالية عن استخدام مكيفات الهواء، ويمكن لها أن تغذي الغرف الموجودة في المنزل بالهواء الرطب من خلال وضع الزجاجات المليئة بالماء أمامها، أو وضع منشفة مبللة بالماء حول الإطار الخاص بها.

كما يجب وضع المراوح إلى جوار النوافذ حتى نتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من الإفادة، أما مراوح السقف فتقوم بسحب الهواء لأعلى وتفريقه للحفاظ على البرودة.

ملاءات السرير:

توصي مؤسسة النوم الوطنية الأميركية بإبقاء حرارة الغرفة بين 60 و67 درجة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق وضع الملاءات في أكياس وإلقائها في الثلاجة أو "الفريزر" خلال النهار، ثم فرشها قبل النوم مباشرة لتبريد الجسم أثناء النوم.

إسدال الستائر:

يجب إسدال الستائر، وإغلاق جميع النوافذ أثناء النهار، حتى يمكن حجب أشعة الشمس الضارة، ثم إعادة فتحها مرة أخرى مع حلول الليل للسماح للهواء البارد بالمرور إلى المنزل وتهويته.

النباتات:

يعتبر الحفاظ على زراعة النباتات ونشرها في أنحاء البيت يمكن أن يساهم في حجب أشعة الشمس، ويحافظ على برودة الجو طوال اليوم، عن طريق إطلاقها الماء الزائد من أوراقها في الهواء، لتبريد نفسها وتبريد المكان أيضا.

الماء:

يمكن توزيع الماء في أحواض صغيرة بأنحاء البيت، ومسح الأرضيات به مرات عدة على مدى النهار، يؤدي وظيفة التبريد بالتبخير، والتي تساعد في الحفاظ على وجود الهواء داخل المنزل وتمكن أصحابه من التغلب على حرارة الشمس.