رغم انخفاض حالات كورونا.. لجان الثانوية العامة تستمر في الإجراءات الاحترازية

تتحول اليوم امتحانات الثانوية العامة من التابلت إلى الأوراق مرة أخرى، باستخدام نظام "البابل شيت"، وهو ما يجعل جميع الطلاب متكافئة في الفرص وتتجنب حدوث أي أعطال تكنولوجية تتسبب في تخلف طالب عن آخر في أداء امتحانه، وذلك يتزامن مع الإعلان عن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" الذي وصلت أحدث الإحصائيات به إلى 127 حالة حتى الأمس.

ورغم تراجع الحالات، تستمر لجان الثانوية العامة، في أولى أيامها، في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي من شأنها المساهمة في تقليل أعداد الإصابات، خاصة مع وجود أعداد كثيفة للطلاب على مستوى اللجان، فالبداية كانت بتقسيم الأيام بين طلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية، فيتواجد طلاب شعبة في يوم غير الآخر، فاليوم يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية، فيما يؤديه طلاب الشعبة الأدبية غدًا.

وعلى أبواب اللجان في العاشرة من صباح اليوم، دخل الطلاب بعد الإتمام على ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، والذي بدأ من التاسعة صباحًا منعًا لحدوث تزاحم على أبواب مدارس اللجان، كما حرصت بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توزيع الكمامات على كافة الطلاب للحفاظ على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا، وذلك وسط تواجد أمني مكثف للحفاظ على تلك الإجراءات، ومن خلال جولة بين المحافظات قمنا برصد الإجراءات التي تم اتخاذها.

البحر الأحمر.. تطهير وممرات حماية

في محافظة البحر الأحمر، أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على تعقيم وتطهير المدارس يوميًا عقب الانتهاء من أداء الامتحانات، اتباعًا لإجراءات التباعد وعدم التزاحم والحد من التكدس، كما تم عقد عدة بروتوكولات بين مديرية التعليم بالمحافظة بين وزارة الصحة ومديرية الأمن والكهرباء لتوفير الخدمات الأمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة ومجلس الأمناء، كما تم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان لحمايتهم من الشمس.

السويس.. تطعيم المعلمين وتوفير بوابات التعقيم

وفي محافظة السويس، كان لـ"الدستور" حديث مع محمود الفولي، مدير مديرية التعليم بالمحافظة، وأكد على أنه تم تطعيم كل المعلِمين المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا، كما وصلت المخصصات الطبية والصحية التي خصصتها الوزارة للطلاب والمعلمين حفاظا على الصحة العامة وتم توزيعها على مخازن الإدارات لتوزيعها على مقار اللجان الامتحانية بكل إدارة، وتم تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير بوابات التعقيم و3 أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة.

كفر الشيخ.. توفير غرف عزل وممرضة مع كل لجنة

وفي كفر الشيخ، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هناك تعاونًا بين إدارات الأمراض المتوطنة وصحة البيئة مع مديري الإدارات الصحية والأطقم الطبية، للمتابعة الحثيثة لكل المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء الامتحانات، حفاظاً على صحة الطلاب، أيضًا يتم التأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين علي الامتحانات باللجان للكمامات، وتوافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

وفي تصريحات لـ"الدستور"، لفتت "علام"، إلى أنه تم التأكد من كثافة الفصول لتطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب، وتم تطهير الفصول وكذلك الحمامات، كما تم التنسيق لوجود ممرضة مع كل لجنة امتحانات لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان وأثناء تأدية الامتحان، وتم توفير غرف عزل مجهزة في حالة ظهور أي اشتباه أثناء اللجنة.

الدقهلية.. توفير زائرة صحية لكل مدرسة

وفي الدقهلية، أكد علي عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة على توفير زائرة صحية بكل مدرسة أو طبيب، كما تم توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية وتوفير أجهزة تعقيم وأجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى اللجان، أيضًا تعقيم اللجان يوميًا قبل وبعد أداء الامتحانات، وعدم دخول أي من الملاحظين والطلاب بدون كمامة.

يذكر أن امتحانات الفصل العام الدراسي تبدأ اليوم السبت، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب ٤٧٦٧٠ مقسمين إلى ٢٤٤٤٢ طالب وطالبة شعبة علمى علوم، و٧٨٦٣ طالب وطالبة شعبة علمي رياضة، و١٤٩٨٠ طالب وطالبة في الشعبة الأدبية.