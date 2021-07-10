غرفة عمليات دمياط: لا مشاكل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

ترأس "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، غرفة العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية، ورئيس اللجنة الثلاثية، واللواء أحمد كمال مساعد مدير أمن دمياط، والعميد محسن نجيب مأمور قسم أول، والرائد خالد حسونة، وكمال نعناع، لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، مع تواصل لحظي ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة.

وأكد “عثمان”، انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، داخل لجان سير الامتحانات وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات، فضلا عن تذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية في اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أي وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.

وأشاد وكيل الوزارة، بتضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة، وكذا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان، فضلاً عن تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية في حالة حدوث أية طوارىء.

ونوه إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة الامتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء والتأكيد على انتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية والتعامل الفوري في حالة الطوارئ أثناء فترة عقد الامتحانات.

فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.