وكيل تعليم الغربية: غرفة عمليات مركزية تتابع سير امتحانات الثانوية العامة

أعلن المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وصول أوراق الأسئلة والإجابة بكافة لجان الثانوية بمختلف الإدارات التعليمية، على مستوى الإدارات العشر.

وأكد ناصر، أن المديريه بها غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى الطلاب على مدار الساعة، للعمل على حلها فورًا.

وبدأ طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" بمراكز ومدن محافظة الغربية في أداء الامتحانات صباح اليوم، وذلك وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

ويؤدي، هذا العام، نحو 31 ألفًا و571 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية.



وشدد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.



وأكد وكيل الوزارة ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ في المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من اليوم 10 يوليو الجاري، وحتى 2 أغسطس المقبل.