وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم، بدء أعمال امتحانات الثانوية العامة، بمدرستي الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، وعابدين الثانوية بنات بشارع نوبار، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

ووصل شعراوي وعبدالعال لمقر مدرسة الشهيد مصطفي عميرة، حيث كان الطلاب قد بدأوا في التوافد على مقر الامتحانات، ووجه الوزير والمحافظ التحية للطلاب قبل الدخول إلى المدرسة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات.

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على متابعة عملية دخول الطلاب للمدرسة، مروراً ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، وطالبهم بالالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم.

كما تفقد شعراوي وعبدالعال بعض لجان الامتحان داخل المدرسة، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

وتابع الوزير والمحافظ سير العمل بغرف الكشف داخل المدرسة والمخصصة لفحص الحالات التي تعاني من أية أعراض، من جانب طبيب متخصص.

واستمع شعراوي وعبدالعال إلى شرح من الفرق الطبية الموجود باللجان لطرق متابعة الحالات الصحية للطلاب والمرور على اللجان بصورة مستمرة لقياس درجات الحرارة لأي طالب أو طالبة تظهر عليه علامات التعب.

وطالب وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أولياء الأمور الذين جاءوا مع أبناءهم إلى مقر المدرسة بعدم التزاحم أمام اللجان حفاظاً علي سلامتهم.

وأشاد شعراوي بالإجراءات الطبية والتنظيمية باللجان التي قام بزيارتها والتنسيق الذي يتم بين محافظ القاهرة وكافة الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالامتحانات وعلى رأسها مديرية الصحة ومديرية الأمن.

وأكد محافظ القاهرة أنه يجرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان.



وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات،



وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ٩٣٠٩٣ طالب وطالبة منهم ٨٤٢٧٧ انتظام و٨٨١٦ طالب وطالبة منازل وعائدين من الخارج، مضيفا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالب إلى 14 طالب أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذى أدى إلى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى٢٩٣ لجنة.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة