السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان أسماك فاسدة داخل ثلاجة في حملة تموينية بالقليوبية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت منافذ بيع المنتجات الغذائية، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها 3 طن أسماك فاسدة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ضبط بها 3,55 طن أسماك ماكريل وسردين مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على الجمهور المستهلك.


كما تم ضبط محل بدال تمويني بداخله 1,5 طن سكر تمويني، و432 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وتمكنت مباحث التموين في القليوبية من ضبط 2،5 طن أسماك فيلية وسبيط مجهول المصدر، وضبط 10 طن زيت طعام بدون مستندات في حملة تموينيه مكبرة، كما ضبط مصنع لإنتاج الكمامات الطبية، وأخطرت النيابة.

كما تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع المسطحات من ضبط 2 محل جزارة بدون ترخيص للذبح خارج المجازر وحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي.

 

مباحث التموين منتجات بطاقات التموين السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي المواد الغذائية بمديرية أمــن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل أروع من أى عام مضى

مصادر بـ«التعليم» تنفي صور مراقبة امتحانات الثانوية بالكاميرات: هدفها بث الرعب

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

«الهجرة»: وصول جثامين المواطنين الأربعة ضحايا حرائق قبرص إلى القاهرة اليوم

وزير التعليم: ضبط طالب سرب امتحان اللغة العربية للثانوية فى الغربية (خاص)

وزير التعليم عن تسريب امتحانات الثانوية: «مفيش طالب هيتظلم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو