ضبط 3 أطنان أسماك فاسدة داخل ثلاجة في حملة تموينية بالقليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت منافذ بيع المنتجات الغذائية، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها 3 طن أسماك فاسدة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ضبط بها 3,55 طن أسماك ماكريل وسردين مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على الجمهور المستهلك.



كما تم ضبط محل بدال تمويني بداخله 1,5 طن سكر تمويني، و432 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت مباحث التموين في القليوبية من ضبط 2،5 طن أسماك فيلية وسبيط مجهول المصدر، وضبط 10 طن زيت طعام بدون مستندات في حملة تموينيه مكبرة، كما ضبط مصنع لإنتاج الكمامات الطبية، وأخطرت النيابة.

كما تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع المسطحات من ضبط 2 محل جزارة بدون ترخيص للذبح خارج المجازر وحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي.