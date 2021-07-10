محافظ بورسعيد: متابعة لحظية من غرف العمليات للتأكد من انتظام سير امتحانات الثانوية

وجه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، صباح اليوم السبت، القيادات التعليمية ورؤساء اللجان والملاحظين، بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب خلال أعمال سير امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأول لبدء الامتحانات، والتي تستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان بالشكل الأمثل وفقاً للقواعد الوزارية المنظمة لذلك.

وشدد المحافظ، على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل البوابات الإلكترونية للتعقيم، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين، مع تكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان قبل بدء وعقب انتهاء الامتحان، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال الشكاوى بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكداً حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان التسعة.

وشدد علي رؤوساء الاحياء ورئيس مدينة بورفؤاد بالتواجد الميداني علي مدار اليوم وعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي على اللجان التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

وتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.