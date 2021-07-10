محافظ بورسعيد: متابعة لحظية من غرف العمليات للتأكد من انتظام سير امتحانات الثانوية
وجه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، صباح اليوم السبت، القيادات التعليمية ورؤساء اللجان والملاحظين، بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب خلال أعمال سير امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأول لبدء الامتحانات، والتي تستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان بالشكل الأمثل وفقاً للقواعد الوزارية المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ، على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل البوابات الإلكترونية للتعقيم، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين، مع تكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان قبل بدء وعقب انتهاء الامتحان، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال الشكاوى بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكداً حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان التسعة.
وشدد علي رؤوساء الاحياء ورئيس مدينة بورفؤاد بالتواجد الميداني علي مدار اليوم وعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي على اللجان التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بها.
وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.
وتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.
ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.
وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.