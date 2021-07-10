تعليم أسيوط: انتظام العمل بجميع لجان الثانوية العامة دون أي معوقات

قال محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن جميع لجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط قد فتحت أبوابها في موعدها دون أي تأخير، في جميع اللجان، وانتظام العمل دون ورود أي مشاكل أو معوقات.

وأوضح عبد المحسن، أن عدد الطلبة الطلبة النظاميين بالقسم الأدبي ٨١٨٩ طالبة وطالبة، وبالقسم العلمي ١٤٦٥٦ طالب وطالبة، وطلبة المنازل بالقسم الأدبي ٨٥٢ طالبة وطالبة، والقسم العلمي ١٦٩٧ طالب وطالبة، بمجموع ٢٥٣٩٤ طالب وطالبة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 98 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، منها 69 لجنة إلكتروني و29 لجنة ورقي.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة، فضلًا عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدى 24 ساعة، مؤكدًا جاهزية جميع اللجان للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية ومتابعة الخاصة بالشبكة داخل المدارس.

وأكد انتهاء كافة التحضيرات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة في هذا الشأن.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير سبل الراحة للطلبة في كل لجنة من لجان الامتحانات، واتباع التوجيهات المتعلقة بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، ودخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.

وذكر وكيل الوزارة أنه يسمح للطالب بإصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة الامتحان دون آية إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بتعليقات الطالب المدونة عليه.