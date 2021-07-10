لانقطاع الإنترنت والكهرباء.. إلغاء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى لبنان اليوم

أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح المضاد لفيروس "كورونا" بلبنان إلغاء فعاليات "ماراتون أسترازينيكا" و"ماراتون فايزر"، والتي كانت مقررة لاستقبال آلاف المواطنين للحصول على اللقاحات.

وأوضحت اللجنة أن قرار الإلغاء جاء لأسباب تقنية ‏تتعلق بانقطاع شبكة الإنترنت والتيار الكهربائي عن معظم مراكز اللقاح، وذلك لأول مرة منذ انطلاق فعاليات التطعيم بلقاح ضد "كورونا" قبل شهور والتي حققت نجاحًا كبيرًا في زيادة أعداد الحاصلين على اللقاح.

وكشفت اللجنة عن أن المواعيد التي تم تحديدها في مراكز التلقيح سيتم تأجيلها تلقائيًا ‏إلى الأسبوع المقبل‎، موضحة أن جميع المراكز ستعاود العمل بشكل طبيعي بعد غد الإثنين.

ويشهد لبنان أزمة حادة في الكهرباء، حيث تراجعت تغذية الشبكة الحكومية إلى أدنى مستوياتها واقتصرت على ساعة أو ساعتين على أقصى تقدير، فيما يضطر أصحاب مولدات الكهرباء إلى إطفائها لساعات طويلة بسبب النقص الحاد في الوقود.



على صعيد متصل، أكد الدكتور فراس الأبيض رئيس مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي لمعالجة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في لبنان)، أن اللقاحات آمنة حتى في ظل انقطاع الكهرباء، موضحًا أنه يتم دعم الثلاجات التي يتم تخزين اللقاحات فيها بواسطة مولدين منفصلين وUPS بطاقة عمل 18 ساعة، وتتم مراقبة درجة الحرارة بشكل مستمر داخليًا وخارجيا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.