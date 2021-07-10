السبت 10 يوليو 2021
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فن

غدًا.. عرض مسرحية «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومى

ليلتكم سعيدة
ليلتكم سعيدة

يعرض المسرح القومي بالعتبة مسرحية " ليلتكم سعيدة " للمخرج خالد جلال غدًا الأحد 11 يوليو وتستمر حتى 18 من نفس الشهر الساعة الثامنة مساء .

المسرحية عرضت من قبل ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، وهي مأخوذة عن قصة مغنية الكورس لأنطون تشيخوف.

أبطال مسرحية ليلتكم سعيدة

مسرحية "ليلتكم سعيدة" بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام وعدد كبير من النجوم الشباب، ألحان المهدى، وديكور عمرو عبدالله، ملابس هالة الزهرى، مساعد مخرج أحمد فؤاد، ومخرج منفذ علا فهمى، وتأليف وإخراج خالد جلال.

قصة مسرحية ليلتكم سعيدة

مسرحية "مغنية الكورس" لتشيكوف تدور حول علاقة رجل بمغنية عاهرة كل يوم يذهب إليها ليبادلها الحب والغرام، وفي ليلة تزورها زوجته دون موعد وتعرف خيانة زوجها لها، ولكنها تخبرها بأن زوجها بدد عهدته وصرف أمواله عليها وأنه مهدد بالسجن والتشرد له وأسرته. 

آخر أعمال خالد جلال على المسرح القومي 

وكان قد عرض لخالد جلال نهاية العام الماضي على المسرح القومي مسرحية "الوصية" التي  تناولت قصة حياة أحد شهداء قواتنا المسلحة في معركة الإرهاب في سيناء، وذلك في إطار درامي غنائي استعراضي.

أبطال مسرحية الوصية

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام، وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي، وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي، وأقيم العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار والعمل من تأليف أيمن سلامة.

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