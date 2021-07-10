السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إغماءات بين أهالى طلاب الثانوية بسبب الانتظار فى حرارة الشمس

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

أصيبت إحدى الأمهات بالإغماء أثناء التواجد في محيط مدرسة عابدين الثانوية، وسط القاهرة، وذلك بسبب تعرضها للشمس أكثر من ساعتين، مما تسبب في انخفاض ضغط الدم لديها، وحاول باقي المتواجدين إسعافها دون جدوى.

ولطول مدة الإغماء استدعوا طبيبًا صيدليًا من إحدى الصيدليات القريبة لمساعدتها، وبعد إفاقتها غادرت لشعورها بالإعياء الشديد، لكن استمرت بقية الأمهات في التواجد رغم تحذير فرق تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة.

 

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادًا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة علمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

وتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالًا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز  توزيع الأسئلة  في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدًا لتوزيعها على اللجان طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارًا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

 

طلاب الثانوية 
امتحانات

 


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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