بعد تسريب «عربى الثانوية».. أولياء أمور: «مفيش وسيلة غش للطلاب فى اللجان»

حالة من الاستياء سادت وسط أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحيط مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، بعد تداول امتحان مادة اللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تيلجرام"، ونشرت إحدى الصفحات صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية بعد مرور ما يقرب من 30 دقيقة من زمن الامتحان.

وأكد عدد من أولياء الأمور أنه لا توجد أي وسيلة غش للطلاب داخل اللجان، حيث منعت المدارس دخول الهواتف المحمولة، بجانب وجود كاميرات مراقبة، ما يجعل تسريب الامتحان دون جدوى، ويرجع الفضل في ذلك لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تعمل بكل قدم وساق للحد من ظاهرة الغش.

وأضاف البعض أن غضب أولياء الأمور طبيعي خاصة أنهم من يمتلكون هواتف ومتابعون بشكل جيد للأخبار المتداولة بشأن الامتحانات، وحال تسريب الخبر للجان سيتسبب في إرباك وتوتر الطلاب وتشتيتهم خلال تأدية الامتحان.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات، والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية، قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

من ناحية أخرى، وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا لتوزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

أولياء الأمور

أولياء الأمور



