السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية تتقدم بطلبي إحاطة بشأن كورونا والصناديق الخاصة

النائبة سارة النحاس
النائبة سارة النحاس

قدمت الدكتورة سارة  النحاس عضو مجلس النواب، طلبى إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة  الصحة الأول بشأن توفير آلية خاصة بعيدة عن  نظام السيستم بالنسبة للتطعيم ضد فيروس كورونا نظرا لوجود بعض القرى والمناطق التي تعانى من عدم وجود وحدات صحية أو مراكز لقاح.

وقالت النائبة سارة النحاس، أن هناك تحديات للتسجيل بالنسبة للعمالة المصرية المسافرة للخارج وعدم ربطهم بمواعيد يعرضهم لفقد فرص العمل لارتباطهم بمواعيد محددة للتأشيرات ، وكذلك  ضرورة توفير نوع اللقاح المعتمد في تلك الدول ،  لأن  هناك الكثير من المواطنين تعرضوا إلى رفض الشهادات الممنوحة لهم بعد تطعيهم من دول معينة على أن  يتم ذلك من خلال  محافظتهم .

وبالنسبة لطلب الإحاطة الثانى بشأن المعينين على بند 2/3 أجور موسمية " صناديق خاصة بمديرية الصحة بالإسكندرية وعددهم 31 موظفاً  ولم  يتقاضوا رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2020 وحتى تاريخه، في حين  أن المديرية ترسل تعزيزات مالية  ولكنها غير وافية للتعديلات الفعلية مما يتسبب في عجز بند مرتباتهم .

وقالت النائبة سارة النحاس أنه تم مخاطبة المديرية أكثر من مرة لإرسال  تعزيزات مالية واقعية ولكن دون جدوى ، وطالبت الإدارة  الصحية لصرف فارق المرتبات أو المرتبات من صناديق الوحدات وهى تعلم أن  صناديق الوحدات لا تكفى للصرف على الوحدات .

وطالبت النائبة سارة النحاس بتثبيت هؤلاء العاملين حفاظاً على استقرار أوضاعهم المعيشية.

سارة النحاس عضو مجلس النواب مجلس النواب طلبى إحاطة هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا

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