«التنمية المحلية» تفتح غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة امتحانات الثانوية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، حيث تم رفع درجة الاستعداد في غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وفتح غرفة العمليات بالمحافظات والأحياء والمراكز والمدن.

ولفت إلى أنه تم توجيه المحافظات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من الاصابة بفيروس كورونا، وكذا متابعة عمليات التعقيم والتطهير للجان واستراحات المراقبين وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة التي تحمي أبناءنا الطلاب .

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال جولة تفقدية صباح اليوم بإحدى مدارس العاصمة، إنه تم أيضاً التنبيه على ضرورة تأمين استمرارية التيار الكهربائي وتوفير مولدات احتياطية في حالة انقطاع التيار، وتأمين توافر المياه لجميع لجان الامتحانات واستراحات المراقبين وتوفير طبيب لكل لجنة وتوفير الادوية اللازمة للحالات الطارئة وتوفير سيارات إسعاف بالقرب من اللجان لتغطية أكثر من لجنة في حالة الطوارئ .

وقال الوزير إن جميع المحافظات أكدت خلال اليومين الماضيين على الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بلجان امتحانات الثانوية العامة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات ، ودعم اللجان بكافة المستلزمات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالإضاءة والتهوية المناسبة ووسائل الراحة.

وأشار شعراوي إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ومنع الإشغالات بمحيط مقار لجان الامتحانات والمتابعة المستمرة طوال أيام الامتحانات لضمان نظافة محيط اللجان بشكل دائم، مع التواصل الدائم مع غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع أية مستجدات.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات



