الثانية خلال 24ساعة.. حالة غرق بشاطئ أبو هيف في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، غرق شاب بشاطئ أبو هيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، حيث تعد حالة الغرق الثانية خلال 24 ساعة بشواطئ المحافظة الساحلية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، أنه تلقى بلاغًا بغرق شاب مساء أمس الجمعة بشاطئ ابو هيف بوابة رقم ٣، يُدعى أسامه خيرى عبد الونيس العمروسى، يبلغ من العمر 21 عامًا، من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وأضاف لـ « الدستور» أنه ناشد جميع غواصين الخير بمحافظة الإسكندرية، بسرعة التوجه إلى مكان الغرق، للبحث عن الجثمان ومساعدة قوات الإنقاذ النهري، داعيًا الله أن يظهر فى اقرب وقت، وان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، و يرزق اهله الصبر والسلوان.



وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، فجر اليوم، جثمان غريق شاطئ الفنار 2 بشرق الإسكندرية الذي لقى مصرعه غرقًا أمس الجمعة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد غواصين الخير المتطوعين، أن جثمان الشاب ظهر على سطح الماء فجر اليوم بمكان قريب من موقع الغرق، وتم إنتشال الجثمان على الفور بواسطة قوات الإنقاذ



ولفت المالحي أن الشاب يدعى، محمد عاطف حسن العروج، يبلغ من العمر 20 سنة، من محافظة القليوبية، حيث غرق صباح الجمعة بشاطئ الفنار2 بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.



وأوضح ل«الدستور» أن أهل الغريق تواجدوا على الشاطئ، مع تواجد 6 من غواصين الخير فى الشاطئ، مشيرًا إلى أنه كان سيتم الإمداد بعدد آخر من الغواصين بقيادته وبمعدات وتنكات للبحث، اذ لم يكن ظهر جثمان الغريق.



وأشار ان الشاب كان مع أصدقائه، ونزلوا جميعًا للسباحة في مياه البحر، حيث خرج اصدقائه، وانتظروه عند الشمسية ولكنه لم يخرج من المياه، وبحثوا عنه منذ الصباح ولكن لم يتمكنوا من العثور عليه.



وأكد أن البحر في هذه المنطقة ليس مرتفع بسبب وجود حواجز، لكن الشاب ليس متمكن من السباحة، لذلك جرفه التيار وهو لا يعرف العوم.