شوقى عن صور مراقبة امتحانات الثانوية بالكاميرات: غرفة العمليات الجديدة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صحة الصور المتداولة لغرفة العمليات الجديدة لمراقبة امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات.

وقال شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الصور المتداولة صحيحة وهي لغرفة العمليات الجديدة لوزارة التربية والتعليم، والتي من خلالها يتم مراقبة لجان الثانوية بواسطة كاميرات المراقبة.

وانطلقت امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020- 2021، اليوم، حيث تابع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سير أعمال أول أيام الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة.

ويؤدي 393 ألفا و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2201 لجنة.

وحرص الدكتور طارق شوقي على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان، كما شدد على الالتزام بإجراءات التعقيم داخل اللجان والمسافات الآمنة بين الطلاب.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وبدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور طارق شوقي، أعمالها في متابعة سير جميع لجان الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، من متابعة كاميرات المراقبة التي تم تركيبها باللجان.

وأكدت غرفة عمليات التعليم أنه سيتم الكشف عن أى محاولات غش للتعامل معها فورا بقانون الغش الذي تصل عقوبته للحبس.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت مهام غرفة العمليات بالآتي:

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.