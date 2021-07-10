السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. وزيرة الخارجية السودانية تتوجه لموسكو لمناقشة ملف سد النهضة

مريم الصادق
مريم الصادق

تغادر غدا الأحد وزيرة الخارجية السودانية د.مريم الصادق إلى موسكو في زيارة رسمية تمتد ثلاثة أيام، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام محلية سودانية.

ويتوقع أن تبحث الوزيرة مع الجانب الروسي ممثلا في نظيرها سيرجي لافروف تفاصيل ومستجدات أزمة سد النهضة.

وستبحث الزيارة أيضا في أجندة تجارية واقتصادية بين البلدين.

يأتي هذا فيما أعربت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي امس الجمعة عن تفاؤلها بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فيما يخص قضية سد النهضة؛ يعبر عن مسؤولياته، بصفته راعيا للسلم والأمن الدوليين.

وحذرت وزير الخارجية - في مؤتمر صحفي عقب ختام جلسة مجلس الأمن الدولي - من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم في وقت زمني محدد؛ سيتفاقم الوضع والضرر لكل من مصر والسودان.

وتابعت إن الجانب الإثيوبي أعطى قوة لطلب مصر والسودان إجراء جلسة في مجلس الأمن، بسبب إجراءاته التي حملت صيغة التهديد.

وأشارت "المهدي" إلى أن أثيوبيا حاولت - أكثر من مرة - إثارة الفتن والوقيعة بين الدول العربية والأفريقية لاستغلال هذا في أزمة سد النهضة.

كما التقى وزير الخارجية سامح شكري، امس الجمعة، مجدداً نظيرته السودانية الدكتورة ⁧‫مريم الصادق المهدي‬⁩، واللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ والتنسيق مع مجلس الأمن حياله، والمكونة من ⁧‫الأردن‬⁩ ⁧‫والسعودية‬⁩ ⁧‫والعراق‬⁩ ⁧‫والمغرب‬⁩ ⁧‫والجامعة العربية‬⁩.

ودعا وزير الخارجية دول أعضاء مجلس الأمن لمواصلة التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وانتهت جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، أمس الخميس، بعد الاستماع للأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا، وعدد من مندوبي الدول الأعضاء، دون الإعلان عن إجراء من قبل المجلس وقد يستغرق ذلك بعض الوقت.

وكانت تونس، العضو غير الدائم في المجلس، قد قدمت مشروع قرار لوقف الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، المقرر في شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، مع استئناف المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة في غضون 6 أشهر، وهو ما يتطابق مع ما يطالب به كل من السودان ومصر.

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أزمة سد النهضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم» تنفي صور مراقبة امتحانات الثانوية بالكاميرات: هدفها بث الرعب

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

وزير التعليم: ضبط طالب سرب امتحان اللغة العربية للثانوية فى الغربية (خاص)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 10-7-2021

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو