السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدشن البرنامج الدعوي «حج بسلام وأمان 2».. غدًا

السعودية
السعودية

تدشن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، غداً الأحد، البرنامج الدعوي لموسم حج هذا العام بعنوان "حج بسلام وأمان 2"، بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء؛ حيث يهدف البرنامج لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك، وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن موضوعات البرنامج - الذي يستمر طيلة أيام الحج - تشتمل على بيان أحكام عشر ذي الحجة وأحكام الإحرام ومحظوراته والأضاحي، وبيان معالم التوحيد وأحكام أيام التشريق وشرح الأنساك الثلاثة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في التيسير في الحج، وبيان فضائل يوم عرفة ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة بضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة السعودية أمس  ألفًا و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 498 ألفًا و906 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جرى تسجيل ألف و582 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 479 ألفًا و709 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 7 آلاف و947 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم
و يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا السعودية اللقاح الحج العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم» تنفي صور مراقبة امتحانات الثانوية بالكاميرات: هدفها بث الرعب

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

وزير التعليم: ضبط طالب سرب امتحان اللغة العربية للثانوية فى الغربية (خاص)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 10-7-2021

ضبط أحد المتهمين بسرقة صندوق تبرعات من أمام مسجد فى بهتيم

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو