السعودية تدشن البرنامج الدعوي «حج بسلام وأمان 2».. غدًا

تدشن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، غداً الأحد، البرنامج الدعوي لموسم حج هذا العام بعنوان "حج بسلام وأمان 2"، بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء؛ حيث يهدف البرنامج لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك، وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن موضوعات البرنامج - الذي يستمر طيلة أيام الحج - تشتمل على بيان أحكام عشر ذي الحجة وأحكام الإحرام ومحظوراته والأضاحي، وبيان معالم التوحيد وأحكام أيام التشريق وشرح الأنساك الثلاثة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في التيسير في الحج، وبيان فضائل يوم عرفة ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة بضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة السعودية أمس ألفًا و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 498 ألفًا و906 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جرى تسجيل ألف و582 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 479 ألفًا و709 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 7 آلاف و947 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

و يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.