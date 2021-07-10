السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط أطنان من اللحوم الفاسدة بـ6 محافظات

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة ونجحت في ضبط مئات  جرائم الغش التجارى في 6 محافظات خلال 24 ساعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 1546 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا ضبط 3,55 طن أسماك "ماكريل – سردين مملحة"غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 1٫42 طن "كبدة مجمدة – مخ" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 1٫2 طن "لحوم مجمدة"بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائيةبمحافظة الشرقية.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 12 طن "سكر حر - سمسم" معبأ داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها "مستلزمات إنتاج" – 800 كيلو جرام "حلاوة طحينية" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للحلاوة الطحينية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 13,5 طن "ملح سياحات" معبأة داخل شكائر غير صالح للاستهلاك الآدمى مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية،  تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بمحافظة الشرقية.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 2 طن "حليب")معبأ داخل براميل بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك معمل لمنتجات ألبان "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط 4,04 طن "سكر تموينى مدعم" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط 1,5 طن "سكر تموينى – 432 عبوة زيت تموينى " مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية.

كما جرى  ضبط 2 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة الدقهلية.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط عدد 48 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 8965 عبوة سجائر.

الإدارة العامة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مديريات الأمن السلع الغذائية علامات تجارية محافظة المنوفية شرطة التموين السوق السوداء قطاع الأمن العام

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وائل لطفي

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