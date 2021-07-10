السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تحاصرها شائعات الزاوج.. أبرز المعلومات عن نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، تريند جوجل، وذلك بعدما شاركت مع جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت طافش الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بالأبيض في الطائرة، وعلّقت: "الوجهة التالية".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن نسرين طافش:
- ولدت في ١٥ فبراير ١٩٨٢.
- سورية الجنسية وولدت في مدينة حلب.
- انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999.
- وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008. 
- والدها الشاعر الفلسطيني يوسف طافش ووالدتها جزائرية الجنسية وهي أصغر أخواتها ولها سبعة شقيقات. 
- بدأت مشوارها الفني بالمشاركة في مسلسل "هولاكو" عام 2002، قبل تخرجها من معهد الفنون المسرحية في دمشق. 
- بدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب،  تحالف الصبار). 
- لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).
- برز دورها في مسلسل "صبايا" الذي كان يعرض في شهر رمضان من كل سنة ليصل الثلاث أجزاء وقد نال إعجاب الجمهور بصورة كبيرة.
- في عام ٢٠٠٨ أثناء دراستها تمت خطبتها على المخرج المثني صبح وانفصلا ثم تزوجت رجل أعمال إماراتي وانفصلت عنه عام ٢٠١٣ بعد سنوات دون أن تفصح عن اسمه. 
- وقع خلاف بينها وبين صديقتها السابقة الفنانة ديمة بياعة، إذ اتهمتها الأخيرة بأنها السبب وراء انفصالها عن زوجها الفنان السوري تيم حسن، مؤكدة في لقاء لها مع الإعلامي "نيشان" اكتشافها وجود علاقة غرامية تجمع بين "نسرين" و"تيم"، لتقوم "نسرين" برفع دعوى قضائية ضدها، واتهمتها بالتشهير بها.
- تم اختيارها سفيرة للإنسانية من المنظمة الدولية لإغاثة أطفال فلسطين.
- حصلت نسرين على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية على مستوى العالم لعام 2017 
- شاركت في دراما رمضان ٢٠٢١ ببطولة مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال.
 

اخر ظهور نسرين طافش نسرين طافش الفنانة نسرين طافش نسرين طافش تريند جوجل تريند

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