وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سير امتحانات الثانوية العامة

قام وزير التنمية المحلية اللواء محمودشعرواي، يرافقة محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بجولة تفقدية داخل مدرسة عابدين الثانوية وسط العاصمة، للاطمئنان على طلاب الفئة العلمية أثناء امتحانهم مادة اللغة العربية.

وتأكد شعراوي خلال الجولة من التزام المدرسة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك التنبية على إخلاء محيط اللجان من أولياء الأمور حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، وهو ما تم الاستجابة له فورًا تيسيرًا على آداء فرق الإسعاف والتأمين على عملهم في الإشراف على الطلاب.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة