وزير التعليم: ضبط طالب سرب امتحان اللغة العربية للثانوية فى الغربية (خاص)

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صور امتحان اللغة العربية المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يؤدية طلاب الثانوية العامة حاليا داخل اللجان.

وقال شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة نجحت في ضبط الطالب الذي قام بتصوير الورقة الامتحانية، وهو من محافظة الغربية.

وأضاف وزير التعليم: "لا قلق لأن هذا نموذج من عشرات النماذج المختلفة".

كان قد تداول امتحان مادة اللغة العربية عبر تطبيق التليجرام، ويزعم البعض أنه امتحان اللغة العربية الذي يؤديه حاليا طلاب الشعبة العلمية داخل اللجان الامتحانية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات، والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية، قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

من ناحية أخرى، وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول لمراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.