السبت 10 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

طقس حار
طقس حار

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الحالية.

حالة الطقس اليوم السبت 

وقال شاهين، إن طقس اليوم السبت شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. 

وأشار شاهين إلى أن الرياح ستنشط اليوم السبت على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فيما تشهد البلاد نشاطًا لحركة الرياح تحدث اضطرابًا في حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تكون درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 38، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 39، جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 41. 

حالة طقس الأحد

وأوضح شاهين، أن طقس الأحد سيكون حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد. 

وأكد أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن معدلها الطبيعي لتكون درجات الحرارة المتوقعة الأحد بالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 36 والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 37 وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 39 وشمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 39.

حالة الطقس الاثنين

قال شاهين إن طقس الاثنين سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

ارصاد درجات الحرارة حالة الطقس الوجه البحري درجات

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