السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تدعو إثيوبيا للتوقف عن الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

حذرت قناة skai اليونانية من سد النهضة معتبرة أن قرار إثييوبيا الأحادي بالملء الثاني من  سد النهضة الإثيوبي هو قرار يهدد الأراضي المصرية. 

ونقلت القناة القول عن وزارة الخارجية اليونانية إنها تشعر بالقلق العميق إزاء الملء الثاني لسد النهضة وهو الإجراء الذي اتخذته أثيوبيا بشكل أحادي الجانب.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية اليونانية فان الإجراءات الأحادية الجانب لا تساعد في إيجاد حل للقضية على أساس المفاوضات بين أصحاب المصلحة.

وأكدت وزارة الخارجية أن اليونان تدعم جهود الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

 وكان رئيس وزراء اليونان قد اعلن عن دعم بلاده الكامل لمصر في ملف سد النهضة خلال زيارته الشهر الماضي لمصر حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الري السوادني "ياسر عباس"، اليوم السبت في تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر": "ترحب السودان بمشاركة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، ويدعو إلى استئناف عملية المفاوضات المعززة ويحث إثيوبيا على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بسد النهضة".

وكان عباس قد قال الخميس الماضي أن القرار الإثيوبي بشأن البدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

وقال الوزير في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، يوم الخميس الماضي: “إن اثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف”.

وأوضح وزير الري السوداني في رسالته لنظيره الإثيوبي أن المعلومات التي قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية “ليست ذات قيمة تذكر” بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص.

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