تكريم 100 متدرب في ختام برنامج حاضنة أعمال «مسار» بجامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، جانب من أعمال اليوم الختامي للبرنامج التدريبي لحاضنة أعمال "مسار"، الذي تنفذه “أنروت” للتنمية بتمويل مع الحكومة الهولندية، حيث تم تسليم ١٠٠ شهادة لمن اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح، وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر كلية التربية النوعية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة "أعمال مسار" بالجامعة، ومحاضرا التدريب النائب أكمل نجاتي خبير ريادة الأعمال، وعضو مجلس الشيوخ، وائل رشاد خبير ريادة الأعمال.

وأكد رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تدعم تلك النوعية من الأنشطة القائمة على الابتكار والإبداع، والتي تعمل على تنمية القدرات وتعزيز المهارات الفردية والجماعية في آن واحد.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة، إلى جانب التوعية بأساسيات ريادة الأعمال والمساعدة في خلق فرص عمل لائقة لشباب المحافظة، وذلك ضمن استراتيجية ٢٠٣٠.

وناشد جميع الطلاب بالاستفادة من هذه الدورات الخاصة بحاضنة أعمال "مسار"، واستكمال سلسلة المراحل التالية من البرنامج، حتى الوصول إلى أن يصبحوا أصحاب مشروعات تتيح فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عكاشة، إن حاضنة أعمال مسار اختتمت فعاليات برنامجها التدريبي الذي استمر لمدة يومان، وذلك بالتعاون مع الجامعة، وبتمويل من الحكومة الهولندية.

وأضاف أنه شارك فيه أكثر من ١٠٠ طالب وخريج، وشمل البرنامج التدريبي، التدريب على عدد من المحاور منها تعريف ريادة الأعمال، مميزات وعيوب ريادة الأعمال، سمات رائد الأعمال، تقييم الفكرة.

جدير بالذكر أنه تم تكريم جميع من اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح ومنحهم شهادة رسمية تؤهلهم في الحصول على فرصة عمل محلياً ودولياً.