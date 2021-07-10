السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مظلات وحواجز أمنية أمام مدارس الوراق بامتحانات الثانوية العامة

مدارس الوراق بامتحانات
مدارس الوراق بامتحانات الثانوية

حرصت مجموعة من مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، على وجود مظلات حاجزة للشمس أمام بوابات المدارس لحماية الطلاب من الحرارة أثناء دخولهم، وتزينت المظلات بأعلام مصر، ذلك وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين ماراثون الامتحانات.

وتواجدت حواجز أمنية شكلت ممرات لتنظيم سير وحركة دخول وخروج الطلاب بما يساعد اتخاذ مسافات آمنة بين كل طالب والآخر، بجانب بوابات التعقيم على بوابات الدخول والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وانطلق صباح اليوم السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

وتوجه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناهم في مادة اللغة العربية.

وتفتح اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان يتكون من ٦٠ سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القوم للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها ٢١٨٩ لجنة علي مستوي الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

 

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

 

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

 

مدارس الوراق بامتحانات الثانوية 
مدارس الوراق بامتحانات الثانوية 
مدارس الوراق بامتحانات الثانوية 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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