السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأمن يرفض دخول طلاب إحدى مدارس حدائق القبة الامتحانات بـ«الموبايل»

طلاب إحدى مدارس الامتحانات
طلاب إحدى مدارس الامتحانات

منع الأمن أمام مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات دخول أي طالب أو طالبة دخول اللجان الامتحانية  بالتليفون المحمول.

ودخل أولياء الأمور في نقاش مع الأمن حول هذا الأمر، حيث عرضوا أخذ الهواتف المحمولة الخاصة بأبنائهم حتى انتهاء الامتحان.

ورفض الأمن طلب أولياء الأمور ترك الهواتف لديهم أمام المدارس، نظرا لإمكانية استخدامها في الحصول على الإجابات.

وانطلق اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة 2021، في الوقت الذي حذر فيه الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم من محاولات الغش داخل اللجان أو تسريب الامتحان بأي وسيلة كانت، مؤكدا بان مجلس النواب أصدر قانون جديد لتغليظ عقوبة الغش في الثانوية العامة لتصل إلى الحبس والغرامة.

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى أبناء مصر، من طلبة الثانوية العامة، قائلا: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة، ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

 

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

 

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات


 

طلاب إحدى مدارس الامتحانات
طلاب إحدى مدارس الامتحانات
طلاب إحدى مدارس الامتحانات

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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