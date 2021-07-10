صحة الغربية: تشكل لجان لمتابعة المجازر استعدادا لعيد الأضحى

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الوقائي صحة البيئة للمرور على مجازر اللحوم مع قرب عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، وكذا التأكيد على النظافه العامة والالتزام الشديد بكافه القوانين والقرارات المنظمه للعمل داخل المجزر والعاملين به والبيئه المحيطة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والمجازر.

وشكل الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة صحة البيئة، لجنة برئاسه طارق غرابة مسئول المرافق بالإدارة، للمرور على مجازر المحلة الكبري، وذلك للتأكد من توفير المستلزمات الخاصة بعملية الذبح، والنظافة للحفاظ على سلامة اللحوم عقب الذبح، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية.

أطلقت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) بقرية بنا أبو صير ، مركز سمنود ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القافله الطبية المجانية تستمر لمدة يومين وقد توقيع الكشف والفحص الطبي على 420 شخصا في اليوم الأول وصرف علاج مجانا وذلك في حضور الدكتوره نبيله خليل مدير إدارة سمنود

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل إلى أنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.