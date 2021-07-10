في ذكرى وفاته.. صيحات موضة سميت باسم عمر الشريف

تحل علينا اليوم ذكرى وفاة الفنان العالمي عمر الشريف، حيث رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، وكان يتميز عمر الشريف بوسامته ونمط أزياءه التى كانت سابقة لعصره، حيث تميز بابتعاده عن الموضة المتداولة في هذا الوقت، متبعا صيحات اطلق عليها اسم “عمر الشريف” ونستعرض في السطور التالية أبرز صيحات الموضة التى أُطلق عليها اسم النجم عمر الشريف.

أزياء عمر الشريف

تألق عمر الشريف في اختياراته للأزياء في أكثر من فيلم مثل فيلم "سيدة القصر" الذي ارتدى فيه بأكثر من بدلة "التوكسيدو" السوداء، والملابس الشتوية مثل البالطو الفرو في فيلمة"Doctor Zhivago".

عمر الشريف

وكان دائمًا يرتدي الكوفية المصنوعة من الصوف، وكذلك الطاقية الفرو التى لاقت إعجاب الكثيرين وانتشرت بين الشباب في جميع أنحاء العالم باسم طاقية عمر الشريف، وخلال حضوره مهرجانات "كان" تألق بارتداء البدلة السوداء والقميص الأبيض مع الببيونة.

عمر الشريف

وخلال فترة التسعينيات وبسبب اهتمامه بالأناقة وشغفه بالملابس، افتتح محلًا بمنطقة المهندسين وكان يديره نجله "طارق عمر الشريف".

أول من صنع له عطر باسمة

وفي عام 1990، تم صناعة عطر باسم النجم عمر الشريف وكان يعتبر أول فنان عربي تم صناعة عطرًا عالميًا باسمه.

عمر الشريف

عمر الشريف وميشيل شلهوب

وكان اسم عمر الشريف، باسم ميشيل ديمتري شلهوب، حينما ولد بالإسكندرية من أسرة كاثوليكية في 10 أبريل عام 1932 ، وكان حلم والده أن يعمل معه بتجارة الخشب إلا أنه كان شغوفًا بالتمثيل على خشبة مسرح فيكتوريا كوليدج التي كان يدرس بها.

وبعد انتهاء الفنان عمر الشريف من دراسة التمثيل بـ"الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية" في لندن عرض عليه المخرج يوسف شاهين أن يشارك بأولي بطولاته السينمائية في فيلمه الجديد "صراع في الوادي" عام ١٩٥٤.