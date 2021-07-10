السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

1512 وحدة.. بدء تسليم الدفعة الأخيرة من «سكن مصر» بحدائق أكتوبر 25 يوليو

سكن مصر
سكن مصر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 25/7/2021، وحتى يوم الإثنين  20/9/2021،  في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي  1512 وحدة  سكنية.

وأشار إلى أنه على  العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

وفي بيان للوزارة اليوم، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 127 ، 128، 102 يوم الأحد 25/7/2021، ووحدات العمارات أرقام 129، 123، 124، يوم الإثنين 26/7/2021، ووحدات العمارات أرقام 122، 111، 45، يوم الثلاثاء 27/7/2021، وتخصيص يوم الأحد 12/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

 وسيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 158، 159، 23، يوم الأحد 1/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 112، 110، 37، يوم الإثنين  2/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 157،  119، 103، يوم الثلاثاء 3/8/2021،  وتخصيص يوم الإثنين 13/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 148 ،140، 167،  يوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 113، 117،   168،  يوم الثلاثاء 10/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 88، 43، 169،   يوم الأربعاء 11/8/2021،  وتخصيص يوم الثلاثاء 14/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث.

وسيتم تسليم وحدات العمارات أرقام  130، 143، 120،  يوم الأحد 16/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 89، 125، 121،  يوم الإثنين 17/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 204، 144، 166،  يوم الثلاثاء 18/8/2021 وتخصيص يوم الأربعاء 15/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

وسيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 56، 133، 147، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 108، 118، 146، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 106، 131، 142، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الخميس  16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس.

وسيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 132، 134، 41، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 141، 145، 40، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 39، 25، 31، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 19/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السادس.

وسيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 47، 30، 36، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 35، 44، 34، يوم الإثنين 6/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 33، 107، 29، يوم الثلاثاء 7/9/2021، وتخصيص يوم الإثنين 20/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السابع.

سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
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