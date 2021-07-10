سنغافورة تسجل «صفر» إصابات محلية بكورونا و6 وافدة من الخارج

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم السبت، ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 62 ألفا و684 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطق باللغة الإنجليزية - أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة اليوم، وأن جميع حالات الإصابة الـ6 وافدة من الخارج والتي تم وضعها قيد الحجر الصحي أو العزل المنزلي لدى وصولها البلاد، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتستقر حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة عند 36 حالة.

ووصل عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا في سنغافورة إلى 3 ملايين و843 ألفا و179 شخصا، في حين بلغ عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم بشكل كامل ضد الفيروس مليونين و240 ألفا و728 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.