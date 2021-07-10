«المعلمين» توفر مبردات ومياه معدنية لمراقبي امتحانات الثانوية العامة

صرح محمد عبدالله، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية المخصصة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، بأن هناك تنسيق بشكل لحظي مع غرف عمليات النقابات الفرعية واللجان النقابية.

وأكد عبدالل" أن عددا من النقابات الفرعية واللجان النقابية، قامت بتوفير كراتين مياه معدنية للمعلمين والطلاب باللجان الامتحانية منها اللجان النقابية بالصف والبدرشين والدقي والنقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، حرصاً عليهم من حرارة الشمس أثناء سير اللجان.

وأوضح رئيس غرفة العمليات، أنه تم تجهيز استراحات الملاحظين والمصححين، وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، بالإضافة إلى تعقيم تلك الاستراحات للحفاظ على أمن وسلامة المعلمين.

ومن جهته، قال مصطفى الديب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، إنه تم توفير 50 مبرد مياه بلجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، دعماً من النقابة لأعضائها المعلمين.

وأضاف "الديب" أن هناك مجموعات مشكلة من أعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية ببني سويف، تعمل على تذليل أية عقبات تواجه المعلمين، وتوفير كافة الأجواء المستقرة للزملاء أثناء أداء مهامهم.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.