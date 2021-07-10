السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عمليات الثانوية العامة»: إجراءات تعقيم وتفتيش الطلاب تمت بشكل جيد ولا مشكلة فيها

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

كشفت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات التعقيم وتفتيش الطلاب تمت بسلام داخل اللجان قبل بدء امتحانات الثانوية.

وأكدت مصادر بالغرفة لـ"الدستور"، أن الوزارة لم تستقبل أي شكوى حتي الآن، خاصة بإجراءات التعقيم أو خلاف ذلك، مشددا على أن الأمور تسير علي ما يرام .

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وتم التأكد من جودة البنية التحتية، تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة، إنه تم عمل بديل ورقي، حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

وشددت على ضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أي نوع من التعديل، ويتم سحب “التابلت” من الطالب إذا تبين غير ذلك، ولن يسمح له بدخول الامتحان، وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.


وتبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية، والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 15 يوليو الجغرافيا، والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق، والأحد 25 يوليو التاريخ، والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع، والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

وبالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء، وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والاثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

طلاب المركزى كتاب السياسية يول هدف طالب العربية الثلاثاء باب لوز مركز قبل شكل الشعب

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 10-7-2021

وزير التعليم عن تسريب «عربى الثانوية»: الحقيقة بعد ساعة.. ستكون بداية جميلة

«عمليات الثانوية»: نتابع انطلاق الامتحانات بالمحافظات وحل أى مشكلة فورًا

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

بدء امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو