بورسعيد: 19 لجنة تستقبل 2730 طالب ثانوية عامة وسط إجراءت احترازية
أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، أن طلاب الشعبة العلمية على مستوى المحافظة يؤدون امتحان اللغة العربية فى 19 لجنة وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد طلاب الشعبة العلمية هو 2730 طالبا وطالبة من إجمالى عدد الطلاب البالغ عددهم 5099 طالبا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الثانوى العام بمدارس بورسعيد.
وقال باهى إن تعليم بورسعيد قد شكل غرفة عمليات مركزية من قيادات الإدارات المختصة والمعنية بديوان المديرية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية على مدار الساعة وتذليل أى مشكلات قد تعوق أو تعكر صفو العملية الإمتحانية.
وفى نفس السياق، تفقد الدكتور نبوى صباح اليوم مركز توزيع أسئلة إمتحانات الشهادة الثانوية العامة للإطمئنان على كافة الإجراءات التى تم إتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة وخطوط سيرها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وقد فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.
ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.
ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".
ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.
وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.
ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.
جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.