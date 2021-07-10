السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

بورسعيد: 19 لجنة تستقبل 2730 طالب ثانوية عامة وسط إجراءت احترازية

الدكتور نبوى باهى
الدكتور نبوى باهى

أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، أن طلاب الشعبة العلمية على مستوى المحافظة يؤدون امتحان اللغة العربية فى 19 لجنة وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد طلاب الشعبة العلمية هو 2730 طالبا وطالبة من إجمالى عدد الطلاب البالغ عددهم 5099 طالبا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الثانوى العام بمدارس بورسعيد.

وقال باهى إن تعليم بورسعيد قد شكل غرفة عمليات مركزية من قيادات الإدارات المختصة والمعنية بديوان المديرية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية على مدار الساعة وتذليل أى مشكلات قد تعوق أو تعكر صفو العملية الإمتحانية.

وفى نفس السياق، تفقد الدكتور نبوى صباح اليوم مركز توزيع أسئلة إمتحانات الشهادة الثانوية العامة للإطمئنان على كافة الإجراءات التى تم إتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة وخطوط سيرها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وقد فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز  توزيع الأسئلة  في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

امتحان اللغة العربية كورونا وزارة التربية والتعليم ببورسعيد طلاب الشعبة العلمية الثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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