السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

بدء امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

امتحان اللغة العربية
امتحان اللغة العربية

بدأ منذ لحظات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية"، حيث قام المراقبون بتوزيع كراسة الأسئلة على الطلاب وورقة "البابل شيت" للبدء في حل الامتحان، على أن ينتهي زمن الإجابة الساعة الواحدة ظهرًا.

كما مر المراقبون على التابلت الخاص بالطلاب للتأكد من أنه المسلم لهم من قبل الوزارة، قبل بدء الامتحان من الساعة التاسعة حتى العاشرة صباحًا، والتأكد من إزالة الشريحة وأنه غير مخترق، وفي حالة "تهكير" الطالب للتابلت يتم عمل محضر غش فوري له.

كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب في التاسعة صباحًا، أي قبل انطلاق الامتحان بـ60 دقيقة لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولفحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، وأيضًا لإجراءات التفتيش قبل السماح بدخول اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أن من يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادًا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالًا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز  توزيع الأسئلة  في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدًا لتوزيعها على اللجان طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارًا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

الثلاثاء طلاق الرى امتحانات طلاب الثانوية العامة أجر الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الثانى

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