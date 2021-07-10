السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعقيم مدارس سوهاج قبل انطلاق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

امتحان اللغة العربية
امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

عقمت إدارة سوهاج التعليمية، المدارس التي تعقد فيها امتحانات الثانوية العامة، تمهيدًا لبدء امتحان اللغه العربيه والذي  ينطلق  بعد قليل الشعبه العلمي.

ويؤدي 23 ألف طالب وطالبة موزعين على 80 لجنة اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي2020/2021، للشعبة الأدبية، وغدا الأحد للشعبة العلمية وسط  الإجراءات والتدابير اللازمة واستعداد مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على  توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب، مشيرا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا تضم كل حجرة امتحانية باللجنة أكثر من ١٤ طالبا، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير  الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

وأشار "أبوزيد" أن ٢٣ ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوي العام هذا العام موزعين على ٨٠ لجنة على مستوى المحافظة.

وقد فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز  توزيع الأسئلة  في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

الثانوية العامة كورونا سوهاج الثانوية اللغة العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 10-7-2021

وزير التعليم عن تسريب «عربى الثانوية»: الحقيقة بعد ساعة.. ستكون بداية جميلة

«عمليات الثانوية»: نتابع انطلاق الامتحانات بالمحافظات وحل أى مشكلة فورًا

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

بدء امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو