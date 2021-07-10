وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من «عمليات الوزارة»

وصل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، إلى غرفة العمليات المركزية في ديوان عام الوزارة، لمتابعة انطلاق أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2021.

كان في استقبال الوزير الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين والمشرف على امتحانات الثانوية العامة وأعضاء الغرفة الممثلون لمختلف الأجهزة المسئولة عن تأمين الامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم بالفني، قد علق على الامتحان المتداول على صفحات السوشيال ميديا، الذي زعم أنه امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب بعد قليل.

وأكد الوزير خلال جروب يوميات معلم مصري بتطبيق الواتس آب، قائلًا: «الله الموفق وسوف نرى الامتحان الحقيقي بعد ساعة إن شاء الله وللأسف كل هؤلاء يضيعون وقتهم وأموالهم فيما لا يفيد!» .



وأكد الوزير لأولياء الأمور، أنه ستكون بداية جميلة لامتحانات هادئة وناجحة بفضل تكاتف الجميع.

وتنطلق اليوم السبت 10 يوليو، امتحانات الثانوية العامة، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًا "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.



وتتيح الوزارة، لطلاب الثانوية العامة، إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغًا فيها.



وأكدت الوزارة، على أنه سيتم التصحيح إلكترونيًا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 من شهر أغسطس المقبل.