السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب كورونا.. أستراليا تتبرع لإندونيسيا بـ1000 جهاز تنفس صناعي

جهاز تنفس
جهاز تنفس

 تلقت الحكومة الإندونيسية ألف جهاز تنفس صناعي تبرعت بها أستراليا لمعالجة النقص في المعدات الطبية وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان اليوم السبت أوردته وكالة أنباء “أنتارا” الإندونيسية، أن أجهزة التنفس من أستراليا وصلت إلى البلاد الليلة الماضية، وبالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي، سترسل أستراليا 2.5 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا ومكثفات الأكسجين وأسطوانات الأكسجين وغيرها من المعدات الطبية على مراحل، وأعربت الوزارة عن امتنانها لتعاون ومساعدة أستراليا التي تعد شريكا استراتيجيا شاملا.

وبصرف النظر عن أستراليا، قدمت العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك سنغافورة والولايات المتحدة وهولندا واليابان وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والهند والصين، دعما لإندونيسيا للتعامل مع زيادة انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

ترتيب إصابات  كورونا على مستوى العالم 

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية


وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كوفيد كورونا اللقاح الحكومة الاندونيسية أستراليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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